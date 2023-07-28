Новости часа: еще до 25 мм осадков может выпасть в столице до вечера 28 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще до 25 миллиметров осадков может выпасть в столице до вечера 28 июля. О предстоящих осадках предупредил комплекс городского хозяйства.

Столичные музеи и выставочные проекты привлекли более шести миллионов посетителей за полгода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дом на 141 квартиру введут в эксплуатацию в Лосиноостровском районе по реновации в 2024 году. Об этом сообщил департамент строительства.