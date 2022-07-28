Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Из-за непогоды в Шереметьево сбился график рейсов. Аэропорт находился в зоне шквала, поэтому самолеты не отправляли. Сейчас Шереметьево принимает и отправляет рейсы в штатном режиме. Почти треть месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Москвы за несколько часов. Сильнее всего поливало на северо-западе, в южных районах столицы и в Зеленограде. Видимость на некоторых дорогах доходила до нуля.



Сильнейший ливень затопил несколько улиц Омска. Об этом сообщают СМИ. Кроме того, дождь там привел к девятибалльным заторам на дорогах и отключению электроэнергии. Также в городе рухнули несколько деревьев, которые повредили автомобили. Как сообщил мэр Омска, все профильные службы и аварийные бригады сейчас работают в режиме повышенной готовности. Однако, по прогнозам МЧС, плохие погодные условия сохранятся в области до конца дня.



Почти на всей территории Франции ограничили потребление воды. Все из-за сильнейшей засухи, сообщили власти страны. В последнее время во Францию, как и во многие другие европейские страны, пришла аномальная жара. Так, например, в Париже температура воздуха временами превышала 40 градусов.



Шесть протоколов составили на москвича, который ехал по Кутузовскому проспекту на моноколесе. Известно, что он разогнался до 100 километров в час. Об этом рассказали в ГИБДД. Нарушителя вычислили по видео, которое опубликовали в интернете, а затем пригласили в управление. В итоге экстремал признал, что все это крайне опасно и так ездить он больше не будет.

На территории Херсонской и Запорожской областей появились временные управления МВД России. Полиция борется с проявлениями экстремизма. Кроме того, там идет работа по выдаче российских паспортов. Об этом рассказали в МВД. Между тем жители освобожденных территорий Украины продолжают находить на улицах и своих приусадебных участках неразорвавшиеся снаряды, а также мины-ловушки.

Эстония прекратит выдачу россиянам виз, а также вида на жительство для обучения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны. Там пояснили, что ранее граждане России и Белоруссии, получившие, например, туристическую визу в другой стране шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и подавать заявки на краткосрочное трудоустройство. Теперь же такая практика больше работать не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

