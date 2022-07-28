На Моховой улице растянулась гигантская очередь к памятнику князя Владимира

На Моховой улице растянулась гигантская очередь к памятнику святого князя Владимира. Видео прислали очевидцы.

28 июля отмечается день памяти князя и мучеников Кирилла и Юдиты, а также День Крещения Руси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.