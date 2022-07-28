Гроза началась в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Кадры непогоды прислали очевидцы.

Экстренное предупреждение о грозе выпустило МЧС. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. В Московской области действует аналогичное предупреждение.

Как написали в ТАСС, на востоке столицы при падении дерева пострадала женщина. На место выехали медики. От госпитализации женщина отказалась. Спасатели дерево уже распилили.

Экстренное предупреждение МЧС о грозе будет действовать до конца дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.