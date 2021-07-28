Еще несколько автомобилей разыграли среди привитых от коронавируса москвичей. Счастливчиков определили в нашем эфире.

Победителей выбирали из числа тех, кто получил первый компонент в период с 19 по 24 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.