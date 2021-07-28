Буцкая заявила, что мамы в декрете могут оставаться востребованными на рынке труда

Лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая заявила, что у молодых мам в декрете появилась возможность оставаться востребованными на рынке труда. Повысить свою профессиональную привлекательность они могут с помощью проекта "Содействие занятости".

По словам Буцкой, теперь у молодых женщин в декрете есть возможность пройти обучение и получить новую востребованную специальность, повысить свою квалификацию и даже открыть собственный бизнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.