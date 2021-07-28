"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

28 июля, 19:35
В прямом эфире телеканала Москва 24 разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 в рамках акции "Вакцина рулит".
Победителей выбирали среди тех, кто получил первый компонент вакцины с 19 по 25 июля. Ими стали Николай Юрьевич, Айжан, Сергей Алексеевич, Ольга Владимировна и Виктория Александровна.
Выигравших определяли методом случайного выбора.
Проверить, стали ли вы победителем акции, можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.
Программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.
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