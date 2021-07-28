101-летняя пенсионерка из Балашихи победила коронавирус

Пенсионерку из Подмосковья выписали из больницы под аплодисменты врачей. Все они очень переживали за пациентку – 101-летнюю Марию Фоминичну. Она поступила в клинику Балашихи с 20% поражением легких и пневмонией накануне дня рождения.

Однако через две недели женщина пошла на поправку. Анализы подтвердили, что коронавирус отступил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.