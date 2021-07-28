Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды, в городе усиливается ветер. До конца дня синоптики обещают грозы.

В департаменте торговли и услуг напомнили, что лучше сложить и все зонты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.