В Москве выявили 2 445 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 445 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 5 131 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 449 человек, выписали при этом 1 849 пациентов.

За последние сутки в России выявили 22 420 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 1 863 (8,3%) из них.

Всего в России зарегистрировано 6 195 232 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,16%, Республике Татарстан – 0,21%, Республике Алтай и Кировской области – 0,24%.

В мире уже более 196 миллионов случаев коронавируса. Это данные с начала пандемии. Сейчас болеют 14 миллионов человек, 86 тысяч находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.