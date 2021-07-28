На Москву надвигается мощный циклон

Мощный циклон накрывает столицу. Это тот самый, из-за которого происходили затопления в Европе. Там плавали дома и машины, погибли десятки человек.

В Москве уже заметно холодает, а скоро засверкают молнии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.