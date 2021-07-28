В России могут запретить продажу сигарет с ароматизаторами

Сигареты с ароматизаторами могут исчезнуть из продажи в России. О такой мере задумались в Минздраве.

В списке возможных нововведений также обезличенные упаковки сигарет и увеличение рисунков о вреде курения.

Ведомство усиленно забеспокоилось о здоровье курящих россиян после доклада ВОЗ о глобальной табачной эпидемии. Акцент в нем сделан на электронных сигаретах.

Организация призывает страны, где они не запрещены, усилить меры по защите здоровья населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.