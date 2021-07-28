В России могут запретить продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Птичьи рынки могут уйти в прошлое. В России намерены запретить торговать на таких площадках. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Согласно документу, перечень товаров в зоомагазинах должен заметно поредеть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.