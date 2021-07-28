Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в регионе из-за грозы. Погода может ухудшиться уже вечером в среду, 28 июля.

Ливни с громом и молниями принесет нашумевший в Европе циклон "Дирк". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.