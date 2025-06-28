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28 июня, 11:15

Общество

Зрители телеканала могут прислать необычные кадры в рубрику "Что вообще происходит"

Зрители телеканала могут прислать необычные кадры в рубрику "Что вообще происходит"

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В эфире телеканала регулярно выходит рубрика "Что вообще происходит", где показываются городские события глазами зрителей. Желающие могут прислать необычные кадры. Авторы самых ярких и необычных видео получат призы.

Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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