Зрители телеканала могут прислать необычные кадры в рубрику "Что вообще происходит"

В эфире телеканала регулярно выходит рубрика "Что вообще происходит", где показываются городские события глазами зрителей. Желающие могут прислать необычные кадры. Авторы самых ярких и необычных видео получат призы.

Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.