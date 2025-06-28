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28 июня, 11:15

Общество

28 июня в Москве ожидается солнечная погода

28 июня в Москве ожидается солнечная погода

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Синоптики прогнозируют солнечный день 28 июня, воздух прогреется до 23 градусов, а местами до 25, что соответствует климатической норме конца июня. Атмосферное давление остается низким, а ветер в городе будет холодным и порывистым, до 15 метров в секунду.

Осадки возможны только к вечеру 29 июня, когда в некоторых районах ожидаются дожди и грозы. Новая неделя начнется с пасмурной и прохладной погоды – в понедельник столбики термометров покажут всего 17 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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