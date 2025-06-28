Интерес к курсам выживания среди москвичей вырос втрое

В Москве резко вырос интерес к курсам по выживанию. Школы отмечают, что количество учеников увеличилось втрое. На занятиях учат разжигать костер, строить шалаш, фильтровать воду из реки и ориентироваться в лесу.

Спрос на курсы вырос на 50% за последний год, а стоимость некоторых программ в Подмосковье достигает 100 тысяч рублей. На уроках инструкторы показывают, как выживать в дикой природе и действовать при чрезвычайных ситуациях в городе.

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