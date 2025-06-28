Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 10:00

Общество

Интерес к курсам выживания среди москвичей вырос втрое

Интерес к курсам выживания среди москвичей вырос втрое

Сотрудник Внуково стал звездой соцсетей после видео пассажирки

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

В России начались клинические испытания вакцины от рака

Опрос показал, что половина родителей в Москве поддерживает запрет соцсетей для подростков

В эфире телеканала Москва 24 обсудят отношение разных поколений к труду

Общегородской выпускной впервые прошел на ВДНХ

Владимир Путин поздравил выпускников школ с началом нового этапа жизни

Общегородской выпускной стартовал на ВДНХ

Сергей Собянин поздравил московских школьников с выпускным

В Москве резко вырос интерес к курсам по выживанию. Школы отмечают, что количество учеников увеличилось втрое. На занятиях учат разжигать костер, строить шалаш, фильтровать воду из реки и ориентироваться в лесу.

Спрос на курсы вырос на 50% за последний год, а стоимость некоторых программ в Подмосковье достигает 100 тысяч рублей. На уроках инструкторы показывают, как выживать в дикой природе и действовать при чрезвычайных ситуациях в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика