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Новости

28 июня, 09:15

Общество

В эфире телеканала Москва 24 обсудят отношение разных поколений к труду

В эфире телеканала Москва 24 обсудят отношение разных поколений к труду

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На этой неделе исполнилось 85 лет со дня принятия в СССР указа, который запрещал самовольно уходить с работы. Тогда был установлен строгий трудовой порядок – спустя десятилетия этот документ сравнивают с "антизумерским законом", ведь сегодня отношение молодежи к труду обсуждают все чаще.

Представителей поколения Z считают менее терпеливыми: им приписывают привычку сдаваться при первых трудностях и легко менять работу. Чем сложнее: танцевать хип-хоп с зумерами или наматывать километры по подземке? Можно ли ночью в метро встретить поезд-призрак?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 в эфире телеканала Москва 24.

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