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28 июня, 23:38

M24.RU

Более 40 тыс школьников отметили выпускной в Парке Горького

Более 40 тыс школьников отметили выпускной в Парке Горького

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28 июня в Парке Горького прошел праздник выпускников. Ведущие Москвы онлайн Лариса Соколова и Татьяна Сальникова пообщались с молодежью и посетили развлекательные локации.

Выпускники могли увидеть световое шоу на воде, посетить спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны для любителей задачек на логику. Кульминацией праздника стал концерт, на котором выступили известные артисты.
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Фестиваль "Солома"
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