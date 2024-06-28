Сезон свадеб продолжается в Москве

Сезон свадеб продолжается в столице. Так, в середине лета временные слоты в ЗАГС, Дворцах бракосочетаний, а также на выездных площадках уже расписаны. И каждую пятницу в рубрике "Теле-теле-тесто" Москва 24 показывает свадебные церемонии москвичей.

Регистрировать брак молодожены приходят и в особняк Спиридонова. Главный специалист Таганского отдела ЗАГС Ольга Федяинова назвала эту площадку популярной среди будущих семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.