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28 июня, 22:15

Общество

Синоптики обещают сильные дожди в Москве

Синоптики обещают сильные дожди в Москве

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Синоптики обещают сильные дожди в Москве. Согласно прогнозу, москвичей ожидает ветер и гроза. В свою очередь, МЧС просит граждан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать свои автомобили под ними.

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, городские службы уже приведены в режим повышенной готовности. В настоящее время на дежурство вышли полторы тысячи бригад, включая специалистов разных профилей, которые готовые к ремонту линий электропередач и уборке поваленных деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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