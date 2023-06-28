28 июня, 21:00Общество
Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на четверг
Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на четверг, 29 июня. Синоптики прогнозируют град, грозы и сильный ветер. Шторм может длиться с ночи на 29 июня и до конца суток. В комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что на Москву может пролиться почти половина месячной нормы осадков.
Московская полиция задержала мужчину за кражу вещей, оставленных без присмотра на Арбате, сообщили в МВД.
Злоумышленник украл два рюкзака. В настоящее время расследование продолжается. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.
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