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Новости

28 июня, 21:00

Общество

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на четверг

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на четверг

Желтый уровень опасности ожидается в Московском регионе 29 июня

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Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на четверг, 29 июня. Синоптики прогнозируют град, грозы и сильный ветер. Шторм может длиться с ночи на 29 июня и до конца суток. В комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что на Москву может пролиться почти половина месячной нормы осадков.

Московская полиция задержала мужчину за кражу вещей, оставленных без присмотра на Арбате, сообщили в МВД.

Злоумышленник украл два рюкзака. В настоящее время расследование продолжается. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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