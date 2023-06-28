"Актуальный репортаж": в Подмосковье застройщик осушил реку для возведения ЖК

В Подмосковье застройщик осушил небольшую речку для возведения жилого комплекса. На это пожаловались местные жители.

В администрации и Стройнадзоре подтвердили, что работы незаконные. Сообщается, что компания обещала обновить коммуникации, но вместо этого строит очистные сооружения в истоке важнейшей водной артерии Музея-заповедника "Горки Ленинские".

Можно ли восстановить ущерб, нанесенный экологии? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.