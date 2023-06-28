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Общество

Москвичам объяснили принцип работы пункта отбора на военную службу по контракту

Москвичам объяснили принцип работы пункта отбора на военную службу по контракту

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Пункт работает по принципу "одного окна". Там можно подать заявление и пройти медицинский осмотр. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru. Также вопросы можно задать через чат-бот в Telegram.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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