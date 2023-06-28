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Общество

Москва 24 вручит приз победителю конкурса в "Одноклассниках"

Москва 24 вручит приз победителю конкурса в "Одноклассниках"

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Телеканал Москва 24 предложил москвичам разгадать загадки от нейросети и выиграть призы. Искусственный интеллект показал, как выглядят строки из известных поговорок и высказываний о Москве.

Нужно перейти в группу телеканала в "Одноклассниках" по QR-коду и под конкурсным постом написать варианты того, какие строчки были загаданы. Больше правильных комментариев – больше шансов на выигрыш. Победитель будет выбран в пятницу, 30 июня.

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