Госдума ввела тюремный срок до 10 лет для коллекторов за угрозы

Госдума ввела тюремный срок до 10 лет за угрозы должникам. Депутаты в третьем, окончательном чтении, приняли закон, который ужесточает наказание коллекторам.

Теперь за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и применение насилия им будут грозить штрафы до пяти миллионов рублей. Кроме того им грозят принудительные работы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.