Серьезный затор образовался на пересечении Монтажной улицы с Щелковским шоссе

Очевидцы сообщили о серьезном заторе в Гольянове. По их словам, он образовался на пересечении Монтажной улицы с Щелковским шоссе. Как оттуда выбираться – большой вопрос. В чем проблема – тоже непонятно.

Возможно, причиной стал сбой в работе светофоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.