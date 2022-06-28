Товары IKEA начали появляться на "Авито"

Мебель из IKEA начали продавать на "Авито". Глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров Любарто Сартойо рассказал, что многие пользуются моментом, покупая товар по одной цене и продавая после в несколько раз дороже.

При этом старший директор, глава ретейл департамента Марина Малахатько считает, что в России есть достойные компании, которые продают качественную мебель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

