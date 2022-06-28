В Домодедово устранили сбой, из-за которого образовались очереди

В аэропорту Домодедово устранили сбой, из-за которого граждане выстроились в большие очереди. Об этом рассказали в компании "Уральские авиалинии".

Проблемы произошли из-за неполадок канала связи с европейской системой Amadeus. Авиаэксперты уверяют, что такие сбои не являются редкостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

