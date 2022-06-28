Новости последнего часа: МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Эстонию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию. В ведомстве сообщили, что это связано с ее враждебными действиями по отношению к гражданам России.

Певца Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии присутствовали вдова и дети Шатунова.

Торговые центры могут требовать с компаний, ушедших из РФ, прежнюю сумму аренды или расторгать договор. Об этом заявили в Госдуме.