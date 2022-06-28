Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о температуре в городе

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в центре города в данный момент.

Согласно термометру, установленному возле Большего театра, температура воздуха в Москве составляет 26,9 градуса. Из-за жары городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Под особым контролем находятся системы вентиляции и питания энергообъектов Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

