Все рестораны сети "Вкусно – и точка" откроются до сентября – владелец

Владелец сети "Вкусно – и точка" Александр Говор заявил, что до сентября откроет все бывшие рестораны McDonald's – все 850 точек. Пока действуют только 142. Но есть сложности.

Некоторые иностранные поставщики отказываются сотрудничать с обновленной сетью. Поэтому компания собирается максимально перейти на российское производство. Получится ли это сделать быстро и не поменяется при этом меню?

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