Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о температуре в столице к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в центре города в данный момент.

Столбики термометров показывают, что в районе Большого театра температура в тени фиксируется на отметке 26 градусов. Влажность воздуха – 26%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.