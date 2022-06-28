Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о температуре в столице

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в центре города в данный момент.

Столбики термометров показывают, что в районе Большого театра температура фиксируется на отметке 32 градуса. А в районе Новодевичьего монастыря нет облаков и сильного ветра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.