Товары с закрытой распродажи IKEA появились на "Авито"

В IKEA устроили распродажу остатков товаров для сотрудников компании. Хотя корпорация запретила перепродавать товары, россияне стали размещать на "Авито" объявления о продаже предметов из IKEA. При этом их стоимость оказалась в два-три раза больше, чем в магазинах.

Как не попасть на мошенников на "Авито"? Стоит ли дождаться онлайн-распродажи для всех? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.