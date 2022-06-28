Синоптики сообщили, что температура в столице составит 26 градусов

Московская жара немного сдала позиции. Синоптики заявили, что будет 26–27 градусов. Но даже такие показатели кажутся прохладой по сравнению с 27 июня, когда термометры показывали 32 градуса.

28 июня в некоторых районах будет даже облачно. Но это не повод выходить на улицу без головного убора и солнцезащитного крема. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.