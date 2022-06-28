Ракова сообщила об улучшении графика получения питания на молочной кухне

Онлайн-заказ питания на молочной кухне в столице сделали удобнее. Теперь москвичи могут его менять не позднее, чем за шесть дней до даты посещения пункта. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила, что стало больше возможностей для выбора того, с какой периодичностью получать питание. Забирать продукты можно раз в две недели. Раньше это делали раз в месяц или раз в неделю. Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на портале mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.