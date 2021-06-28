Заместитель главного инженера ГУП "Мосводосток" Александр Захаров рассказал, что в Москве за час выпало до 40% месячной нормы осадков. По его словам, это рекордное количество за июнь.

"Несколько десятков мест по городу подтопило. Кратковременное скопление воды наблюдалось в основном в юго-западном округе, как пример, это Ясенево, также в западном округе, в южном", – сообщил Захаров.

Он подчеркнул, что последствия ливня уже устраняются оперативными службами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.