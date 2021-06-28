В Москве выпало 70% от месячной нормы осадков

70% от месячной нормы осадков уже выпало во многих районах Москвы. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства.

Тысячи человек ликвидируют подтопления по всему городу. Проблемы есть на Третьем кольце, на Дмитровском шоссе уже все восстановили. С перебоями ходят некоторые виды транспорта. В понедельник днем трафик в столице достиг пятничных показателей.

Кроме того, в Подмосковье без электричества остались 15 тысяч жителей. Гроза повредила подстанции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.