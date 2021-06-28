Москвичам рассказали, как долго в городе будет идти ливень

Во многих районах Москвы снова начинается ливень. В районе Тушино дождь уже заливает улицы, гремит гром и на юго-западе столицы.

Синоптики говорят, что такая погода в городе сохранится еще несколько часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.