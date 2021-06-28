Жители столицы показали последствия непогоды

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Москвичи показали последствия непогоды.

В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.