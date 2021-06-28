В Москве выявили 7 246 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 7 246 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 433 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 722 человек, выписали при этом 1 813 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 21 650 новых случаев коронавируса. Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 472 941 случай коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились почти 182 миллиона человек. Активный случаев сейчас 11,5 миллиона. В тяжелом и критическом состоянии находятся 80 тысяч пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.