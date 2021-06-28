Новости России: более 70 человек в детском лагере в Тыве заболели коронавирусом

В Туве в детском лагере более 70 человек изолировали с короновирусом. Положительный ПЦР-тест оказался у 66 детей и 8 сотрудников лагеря. Всех перевели в здании аграрного лицея, где за ними будут наблюдать врачи. Экстренное тестирование провели после того, как в лагере заболел ковидом один из отдыхающих. В Роспотребнадзоре заявили, что перед началом работы лагеря весь персонал тестировали на коронавирус.



В Липецке, несмотря на пандемию, местные власти разрешили провести рок-фестиваль. На него приехали почти 10 тысяч человек. Накануне открытия фестиваля полиция предлагала перенести выступления на более поздний срок, но организаторы отказались. Они утверждали, что пустят на концерт только привитых зрителей, а остальным гостям нужно было предъявить отрицательный ПЦР-тест.

На концерте рэпера Niletto в Набережных Челнах собрались 35 тысяч зрителей. Увидев своего кумира, гости, снеся ограждения, побежали к сцене. Через несколько минут вся площадка, а также трибуны оказались забиты людьми. Весь вечер они стояли вплотную друг к другу.

В Алтайском крае стартовал 200-километровый крестный ход, чтобы поклониться иконе Казанской Божьей Матери. Паломники будут идти семь дней от Барнаульского Покровского кафедрального собора в село Коробейниково. Судя по кадрам, все верующие без масок. На сайте Алтайской митрополии требований о вакцинации к участникам крестного хода тоже нет. Отмечается только, что в населенные пункты паломники заходить не будут.

Ялта перешла на водоснабжение из альтернативных источников. Об этом сообщили в городской администрации. Причиной стал потоп после нового ливня, из-за которого возникли неполадки в системе водоканала. Аварийные службы обещают все восстановить в ближайшее время. Также, по заявлению властей города, без газа остаются несколько потребителей. В то же время глава Ялты Янина Павленко опровергла слухи, что город готовят к эвакуации из-за возможных новых ливней, а вот купаться в море пока нельзя.

Прыгун из Ленинградской области снова отличился. Мужчина, сиганувший в Неву с Дворцового моста после поражения российской сборной, решил повторить этот номер. На этот раз он выбрал Ладожский мост высотой 17 метров. Внизу его ждал катер. Вот только на этот раз прыжок вышел неудачным. Мужчина сломал колено и решил прервать карьеру мостового прыгуна.



Пожарные из Екатеринбурга провели подводный шашечный турнир. Они в полном обмундировании погрузились на дно карьера под Нижним Тагилом и сыграли несколько партий. Поднявшись с 10-метровой глубины, пожарные отрапортовали огненную и водную стихии.