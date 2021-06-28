В Москве заработала система QR-кодов для ресторанов

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С 28 июня в Москве начинают работать QR-коды, без которых граждане не смогут попасть в рестораны и кафе, а также на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Исключения сделают для детей и подростков в сопровождении родителей.
Получить код могут вакцинированные горожане, а также те, кто переболел коронавирусом в последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, он действителен только три дня.
QR-коды доступны в электронной медкарте, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на порталах госуслуг, а также в городских поликлиниках.
Коды пока не будут проверять на летних верандах и сезонных кафе, но только до 11 июля. Также ограничения не коснутся заведений общепита при гостиницах, хостелах, столовых на предприятиях и в учебных заведениях, если они закрыты для посторонних лиц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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