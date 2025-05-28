Четыре церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская" в ночь на 25 мая. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что 25 мая – самая популярная дата 2025 года. Столичные ЗАГСы в этот день зарегистрировали более тысячи браков. Церемонии в красивую дату проводили несмотря на то, что воскресенье – выходной для большинства ЗАГСов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.