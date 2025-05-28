Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 07:15

Общество

В РФ предложили в 4 раза увеличить штрафы за плохое исполнение родительских обязанностей

В РФ предложили в 4 раза увеличить штрафы за плохое исполнение родительских обязанностей

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В России предложили в 4 раза увеличить штрафы за плохое исполнение родительских обязанностей. Изменения предлагают внести в Кодекс административных правонарушений.

Максимальный штраф может увеличиться до 2 тысяч рублей. Правительство уже одобрило инициативу.

В основном штрафы назначают тем родителям, которые систематически уклоняются от воспитания и содержания детей, а также создают угрозу для их жизни и здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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