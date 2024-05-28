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28 мая, 07:45

Общество

Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 28 мая

Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 28 мая

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Ведущие радиостанции Москва FM Наталья Пешкова и Роман Карлов рассказали о темах дня 28 мая. В эфире они обсудят, как за несколько лет изменилась жизнь москвичей на пенсии и что из себя представляет проект "Московское долголетие".

Также в Сети появились результаты опроса, где выяснилось, что половина россиян готовы оплатить детям первоначальный взнос по ипотеке. Исследование стало одной из тем разговора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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