Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 28 мая

Ведущие радиостанции Москва FM Наталья Пешкова и Роман Карлов рассказали о темах дня 28 мая. В эфире они обсудят, как за несколько лет изменилась жизнь москвичей на пенсии и что из себя представляет проект "Московское долголетие".

Также в Сети появились результаты опроса, где выяснилось, что половина россиян готовы оплатить детям первоначальный взнос по ипотеке. Исследование стало одной из тем разговора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.