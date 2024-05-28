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28 мая, 07:15

Общество

Десять нелегальных торговых точек снесли в Котельниках

Десять нелегальных торговых точек снесли в Котельниках

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В подмосковных Котельниках снесли десять нелегальных торговых точек. Это киоски, в которых продавали цветы, табак, шаурму и другой фастфуд.

Торговые объекты построили без соответствующих разрешений, и суд обязал владельцев точек снести их самостоятельно. Однако в установленный срок этого не произошло.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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