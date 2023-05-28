Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

28 мая, 17:15

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

Дождь с грозой и градом ожидаются в Москве вечером 28 мая

Жителей столицы предупредили о сильном ветре и грозе до вечера 28 мая

Собянин сообщил об успехах школьников столицы на Азиатской физической олимпиаде в Монголии

Мощный ливень с градом прошел в Подмосковье 28 мая

Пришедшие в пункт отбора контрактников в столице рассказали о своей мотивации

Специалисты отметили низкий уровень безработицы в РФ

Госдума ужесточила штрафы для недобросовестных владельцев собак

Перечень специальностей для получения статуса "Московская медсестра" расширили в столице

Москвичей предупредили о дождливой погоде 28 мая

По воскресеньям столичный центр отбора на контрактную службу на улице Яблочкова работает по сокращенному графику – до 16:00. Чтобы точно успеть его посетить, специалисты рекомендуют записаться по телефону 117 или через портал mos.ru. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации.

"Мои деды воевали, защищали свое отечество, поэтому и я считаю своим долгом защитить Родину", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоРоман Карлов
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