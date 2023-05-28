Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

По воскресеньям столичный центр отбора на контрактную службу на улице Яблочкова работает по сокращенному графику – до 16:00. Чтобы точно успеть его посетить, специалисты рекомендуют записаться по телефону 117 или через портал mos.ru. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации.

"Мои деды воевали, защищали свое отечество, поэтому и я считаю своим долгом защитить Родину", – поделился один из добровольцев.

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