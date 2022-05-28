Температура в Москве опустилась ниже климатической нормы

Погода в Москве холоднее климатической нормы на несколько градусов. Об этом заявляют метеорологи.

При этом эксперты уточняют, что изменчивое настроение погоды в принципе характерно для переходных сезонов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.